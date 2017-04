Mahlgrad/-menge und Geschmack

Ich habe mich dabei auf die wichtigsten und leicht zu manipulierenden Variablen

Bezugszeit beschränkt und betrachte die übrigen (Temperatur, Druck, Siebgröße etc.) als konstant.

Das Modell mit seinen manuellen Variablen Grind, Dose, Time und den resultierenden Variablen Volume, Flow, Extraction, Brew Ratio:

Legende:

Manuelle Variable

D Dose Pulvermenge von wenig bis viel in gr

G Grind Mahlgrad von fein bis grob

Resultierende Variable

T Time Bezugszeit von kurz bis lang in sek (kann auch manuelle Variable sein)

V Volume Bezugsmenge von wenig bis viel in gr

E Extraction (Diagonale)Anteil gelöste Stoffe von D in %

F Flow (Diagonale)Durchfluß V/T in gr/sek

BR Brew Ratio Brührate in D/V in gr/gr (gegenläufig zu F)



Geschmack der gelösten Stoffe