Mahlkönig EKO , Motor stoppt. Fliehkraftregler?

Vielen Dank an Espressofix, den Verfasser des Artikels über die Mahlkönig Guatemala: So kommt man an die Mahlscheiben einer Mahlkönig Guatemala ran... Bei der Mahlkönig Brasilia geht es ganz ähnlich. Ach ja, unter den Gummifüßen verstecken sich übrigens zwei Schrauben, die das Gehäuse-Oberteil halten. Wenn man das nicht weiß, kann man schon bei dem Versuch verzweifeln, das Gehäuse zu öffnenSechskant lösen, Schrauben in die Gewinde und kräftig ziehen:Die Mahlscheiben sehen vom Verschleißzustand her zumindest auf den ersten Blick besser aus als erwartet. Ich werde mal alles schön sauber machen und hoffe, dass die Mahlkönig Brasilia dann vielleicht auch etwas feiner mahlen kann. Das ist derzeit leider für Espresso noch ein wenig grenzwertig.