So ich habe mal in meinen Bildern gewühlt, und sie da: Pistazieneis!160 g geröstet Pistazien (ich nehme halbe Menge geschälte und die andere Hälfte gesalzene mit Schale geröstete.)150 gr. extrafeiner Zucker350 ml. Vollmilch300 ml. Creme double1/2 TL VanillextraktPistazien und Zucker im Mixer sehr fein PürrierenMilch und Creme Double in einem Topf langsam erhitzen.Nach und nach die heiße Flüssigkeit in den Mixer geben und weiter Pürrieren.Vanillextrakt zugebenEinige Stunden Abkühlen und quellen lassen.Dann ab in die Eismaschine. Hmmmm lecker! @Espressohexe siehste, ohne Ei.