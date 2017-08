Manometer für Europiccola nachrüsten `?

Hallo!



Eine Frage an die Manometer-Nachrüster: Kann man das Manometer an die EP anbringen, ohne die obere Schauglashalterung erst abzubauen? Ich habe mein Nachrüst-Set bekommen, allerdings passt der Adapter nicht, deswegen hab ich noch nicht weiter gebaut, aber es sah es beim "simulieren" des Eindrehens für mich so aus, dass der Manometer beim reindrehen irgendwann an die obere Kesselkante stoßen wird und sich nicht komplett eindrehen lässt?!?

Auf Schauglashalterabbau hab ich so gaaar keine Lust...:-?



Viele grüße

Sabine

