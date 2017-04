Hallo,

ich hätte mal ne Fragen an die Fachleute.

Ich hab mir ne Mazzer Luigi SRL Major DR 650 W gebraucht gekauft. Heute wurde sie zum ersten mal getestet und leider kann ich den Mahlgrad nur sehr grob mahlen, wenn ich in den feinen Bereich drehe, hört mal nur ein Brummen und der Motor dreht sich nicht mehr. Kennt jemand das Problem bzw. was mache ich falsch?



Danke

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.