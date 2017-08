Mini Dual Boiler? (Eine spinnerte Idee)

Hallo mal wieder.



Folgende Überlegung:



Meine Lelit PL 50 (optisch spezielle Form, innen wie 41) hat einen 0,25 Boiler, angeflanscht über der Brühgruppe...dadurch heizt sich das ganze recht flott auf, ausserdem wurde ein Pid nachgerüstet, so dass Temperaturanpassung leicht möglich ist. Während des Bezugs recht stabil, jedenfalls reicht die Heizleistung beim Doppio locker, bein ganz Langen ist die Temperatur am Ende natürlich 10 Grad runter (mir egal, kein Bedarf)



Also eigentlich pfeif ich ja auf ein Upgrade zum ZK...wäre für Temperaturspiele sogar ein Rückschritt.

Zumal der kleine 0,25 Boiler immer Frischwasser hat, weil er eigentlich mehr Durchlauferhitzer ist (eigentlich).



So. Jetzt das aber.



ABER das schäumen....also nicht der Vorgang, klappt LA tauglich, sondern das übliche Prozeder beim Einkreiser...raufheizen, runterkühlen, entlüften etc.

Das nervt, gerade beim Besuch...sehr sogar.



Eigentlich will ich bloss einen eigenen, extra Boiler (nochmal 0.25 reichen mir eigentlich) für den Schaum.



Also: Ich hätte gern einen DB...mit zwei Miniboilern (ob jetzt 0,25 oder 0,4 ist nicht sooo wichtig, weiss ja auch nicht ob meine 0,25 netto sind)



Gibt es sowas?

Oder kann man das nachrüsten (gut, können sicher irgendwie)



Wäre eine superkompakte Maschine, schnell aufgeheizt, und sicher für einige (vor allem Gelegenheizstrinker) interessant...

