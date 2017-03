Am liebsten hätte ich einen bodenlosen Siebträger, in welchen ich bei Bedarf das Manometer & Blindsieb einspannen kann und für den Kaffeegenuss wieder ein normales Sieb eingebaut werden kann.



Was genau brauche ich dafür?



Bodenloser Siebträger - das sowieso

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.