Mühlenprojekt 'Mella'

Das wäre die 'Display in den Fuss' - Lösung. Da für wäre die gut, weil man dann das Display weglassen könnte. Müsstre man nur überlegen, was mit den Tasten ist. Dafür gäbe es im Prinzip eine Lösung: Spezielle kapazitive Schalter unter der Gehäuseoberfläche und dann werden einfach nur Symbole aufgeklebt. Das ist aber nicht so ganz einfach wie es sich anhört.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.