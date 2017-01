Mythos One Climate - Erfahrungsbericht

Das ist zweimal das gleiche Bauteil. Der Bohnenbehälter hat ja so einen Rüssel mit Verschlussriegel, der genau in dieses Teil mündet. Gleich danach kommen die Mahlscheiben. Ich habe das glaub ich falsch beschrieben beim zweiten Foto. Es ist kein Auswurfschacht sondern die Kammer direkt vor den Mahlscheiben.



Die Bohnen liegen in dieser Kammer, diese Transportschnecke steht sehr weit in diese kammer hinein und transportiert die Bohnen zu den Mahlscheiben. Ich denke dass diese Schnecke ein Geheimnis für die absolut konstante Dosierung der Mühle ist, sie ist praktisch unabhängig vom Bohnendruck. Die Bohnen rutschen nicht wegen der Schwerkraft nach, sondern werden mittels Förderschnecke in die Mahlkammer transportiert. Schlau.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.