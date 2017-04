P.S.: Ach.... zwei Mal wollte ich einen Sospeso bestellen... Beide Male wurde ich angeguckt wie ein Auto. Nach jeweils ca. einminütigen Erklärungsversuchen habe ichs dann gelassen und nur einen Espresso bezahlt. Natürlich habe ich das auch nicht an der Hauptpiazza probiert, sondenr in der mir am gemütlichsten erscheinenden kleinen Bar... naja. Der Sospeso - eine gefährdete Tradition?

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.