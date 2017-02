.

Was viele Leute auch übersehen: In einer Nespressokapsel sind nur 5-6 g Kaffeemehl. Darum schmeckt Nespresso auch häufig wässrig im Vergleich zu einem Espresso aus einem Siebträger. Nespressomaschinen strecken den Espresso typischerweise. So lässt sich auch ein nicht so toller Geschmack etwas kompensieren.

