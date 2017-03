Neuer Einkreiser - La Pavoni DEMPID - Eure Meinung?

Coppa portafiltro pressurizzato automatico in ottone espresso crema, già predisposto per l'utilizzo di ogni tipo di cialda in commercio, consente di ottenere espressi cremosi e ricchi di sapore. Il portafiltro espresso crema, corredato di un unico filtro per il caffè macinato, con il movimento di inserimento nel gruppo, chiude l'erogazione del caffè. Per mezzo di un sistema brevettato consente una pre-infusione sotto pressione che estrae dal caffè macinato tutto l'aroma ed il gusto.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.