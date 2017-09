In den vergangenen Monaten haben sich einige User mit ihrer Web-Adresse als Nickname angemeldet.Das bedeutet, dass bei diesen Usern jeder Beitrag Werbung für die Website ist.Deshalb haben wir im Hintergrund diskutiert und beschlossen, daß Nicknames, die einen Verweis auf eine Website enthalten, nicht mehr gestattet sind.Konkret bedeutet das: Kein 'www' vorn, aber auch keine Endungen wie '.com', '.de' etc.Die von dieser Regelung betroffenen User können sich in den nächsten zwei Wochen bei uns melden und uns bitten, den Nickname nach ihrem Gusto zu ändern. Danach streichen wir der Einfachheit halber das ' www .' vorn und das '.whatever' am Ende.Vielen Dank + Grußandruscha