Noch eine Kaufberatung

Hallo zusammen,



ich hoffe als Neuling nicht direkt in der falschen Kategorie zu posten.

Nachdem ich jahrelang Filterkaffee getrunken habe und dann einige Jahre eine Jura Impressa hatte bin ich nun beim Bialetti Espressokocher "angekommen". Obwohl schon besser als die "Plörre" aus dem Vollautomaten, möchte ich nun gerne die Kompromisse hinter mir lassen und endlich eine dauerhaft gute Maschine kaufen, bei der ich noch nach Jahren auf eine gute Entscheidung zurückblicken kann.



In den nächsten Monaten soll es dann also eine Siebträgermaschine und Mühle sein.



In Frage kämen für mich folgende Maschinen:



Bezzera BZ10 S PM

Rocket Cellini Evo V2

ECM Mechnika IV Profi

Izzo Alex Duetto MC500 - Generation III

Rocket R58



Als Mühle würde ich die Mazzer El A wählen.



Ohne jeden einzelnen Parameter der Maschinen zu vergleichen - zu welcher würdet ihr mir raten?

Zum Kaffeekonsum:



Morgens 2 X Tassen Cappu

Mittags 2 X Espresso

Gelegentlich bei Besuch mehr.



Meine Fragen:



Gibt es Modelle, die schon Edelstahl - Wassertanks haben ? Wäre dies nicht sinnvoll bez. Langlebigkeit.

Wie sinnvoll ist der Dualboiler für o.g. Einsatz? Wie ist der Dualboiler da zu sehen: eher Prestigefrage oder sinnvoll ?

Lohnt der höhere Preis bei ECM gegenüber z.B. Rocket und Bezzera? Sind z.B. die Bleche besser verarbeitet und die Spaltmaße besser als bei den anderen? Wie ist das eure Meinung / Erfahrung ?

Was hat es mit dem Drehrad vs. Kipphebeln auf sich? Glaubensfrage / Geschmackssache ? Was ist praktischer ?



Wer hat die Izzo Alex Duetto MC500 - Generation III ? Ist diese besser als die Rocket R58 ?



Fragen über Fragen...vielen herzlichen Dank schon einmal für eure Antworten.

Schönen Sonntag noch



C.

