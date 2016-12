Auf dem Rückweg bin ich dann in Glasgow aber dennoch fündig geworden. Seit zwei, drei Jahren macht sich in der Stadt eine kleine Kaffeeszene breit. Aufmerksam geworden bin ich durch ein winziges Booklet "Glasgow Independent Coffee" mit ein paar Adressen von "unabhängigen" Kaffeebars, also Läden, die nicht zu *bucks, Nero oder anderen Ketten gehören.



Antesten konnte ich in einem halben Tag Glasgow leider nur wenig, aber das ein oder andere interessante ist dabei.

In der Central Station z.B. ist vorne eine kleine Rösterei mit Ausschank: Unten gibt es Kaffee, oben kann man sitzen und den Diedrich-Röster bestaunen. Und sicher auch in Aktion bewundern, wenn man zur Richtigen Zeit kommt. Der Espresso ist aber ehr etwas für die Leute von der dunklen Seite.

Nur ein paar Schritte weiter findet sich die Riverhill Coffee Bar, die mit etwas helleren Espressi sehr empfehlenswertes Koffein verkaufen.

Ebenfalls in der Innenstadt, aber von mir nicht angetestet, findet sich Laboratorio Espresso - von außen sieht der Laden nicht schlecht aus.



Grüße, Olli

