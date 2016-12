Pet

Frontplatte und Rückseite werden wohl 3mm. Das gebogene Mittelstück wird wahscheinlich aus 2 - 3 Lagen Blech à 1mm. Das liegt an meinen Möglichkeiten Blech zu biegen und abzukanten.



Demnächst gibt es auch Bilder. Wobei ich ein paar Apetizer-Bilder ja schon mal an anderen Stellen eingestreut habe. Ich werde diesen Sommer / Herst wohl einige Zeit in meinem Röster-Hobbykeller verbringen.

Spätestens wenn es an die Steuerung und Regelung geht, werdet ihr noch einige Hilferufe bekommen.

Peter