Pimp my Bezzera BB005 Timer

Eine alternative Lösung ist ein 100k / lin. 10-Gang Poti einzubauen. Der Vorteil ist, man hat einen noch größeren Regelbereich bei gleichzeitig noch feinerer Skalierung. In dem Zusammenhang dann gleich noch ein Führungsbuchse in die Gehäusewand für den Timer und die Mahlgradverstellung einbauen, dann sind die Wellen besser geführt und das Ganze leiert nicht mehr so herum. Der Preis für ein 10-Gang Poti liegt ca. bei 12,- EUR im Vergleich zu 1,50 EUR für ein normales mit nur ca. 280 Grad Drehwinkel.

