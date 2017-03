Naja...

also die Ofenbauer GGF und Effeuno bieten ja auch "richtige" Gastro-Öfen... für 2-24 Pizzen, mit 450-500°C, nur weil die kleinste Angebotene Version für "gerade mal" 500€ weggeht wieder auf Qualität der kleinsten Baureihe zu schließen finde ich etwas kurz gedacht.

Wenn ich das Geld und die Möglichkeit gehabt hätte, wäre bei mir in der 400V/1-2k€ Liga auch ein anderer Ofen ins Haus gekommen (wiederum nicht der Häussler da es mir ausschließlich um Pizza geht) Da sind nunmal die 500Grad nicht sinnlos, zumindest für neapolitanische. Und wenn du Qualität vergleichen willst musst du Öfen vom gleichen Kaliber vergleichen.



Wie du schon sagst hast du andere Präferenzen, aber hier geht es nunmal um Pizzaöfen... wir vergleichen Äpfel mit Birnen.



Welchen Ofen ich heute kaufen würde kann ich dir so nicht sagen...

Ich habe nur einmal im P134H gebacken, das war auch top. Bei mir wurde es da der Bezug einfacher ist der GGF, bereut habe ich es nicht... Bzgl. schwarzer Stellen: das ist ja im GGF Thema schonmal aufgekommen...die Punktwertung (Leoparding) ist durchaus gewünscht, sollte dir das nicht zusagen kannst du auch einfach bei niedriger Temperatur backen und evtl keinen zusätzlichen Stein nutzen

