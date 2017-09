Präinfusion simulieren bei der Cimbali Junior?

Moin,

also ich habs bei meiner Uno gemacht und zuwar so:

Nach dem Drücken der Bezugtaste öffnet das MV der Gruppe. Die Pumpe läuft über ein zeitverzögertes Relais. D.h. die Pumpe schaltet dann einfach später ein. Dazu nehme ich folgendes Bauteil:



FIN 80.11 :: Zeitrelais 1xUM/16A, Einschaltverzögerung.



So kann ich den Zeitraum über den Timer einstellen.

Den PI-Druck stelle ich über den Druckminderer ein.



Finde ich schon sehr komfortabel.

Gruß, Frank

