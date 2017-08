Probleme mit Bezzera Kippventilen

Noch bessererist folgendes Teil hier, das es in verschiedenen Größen gibt:Ich benutze so ein Teil (mittlere Größe) schon seit Jahren, auch für Reparaturen an unserer Brewtus. Das, was in der Artikelbeschreibung über das direkte Arbeiten mit verchromten Armaturen sowie das passgenaue und spielfreie Greifen von Werkstücken steht, kann ich nur bestätigen. Jeder Gabelschlüssel oder Engländer hinterlässt Macken auf verchromten Muttern, weil er nicht formschlüssig greift (sonst könnte man ihn nicht ansetzen). Die Zangenschlüssel greifen erst am Werkzeug und verkanten bzw. rutschen nicht, weswegen dann auch keine Macken entstehen.