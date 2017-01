So weit so gut. Bei meiner Maschine ist das Ventil zur Dampflanze aber nicht manuell bedient sondern es ist ein elektromechanisches Ventil. Möglicherweise öffnet es nicht ganz sodass sich doch ein gewisser Druck im Kessel aufbaut und das Silikonventil am Kesselboden trotzdem öffnet.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.