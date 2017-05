Ich erwäge den Kauf einer der beiden genannten Maschinen und erhoffe Klarheit zu bekommen, welche die bessere Wahl für mich ist. Bin kein Experte. Beide gefallen mir und bieten was ich will. Es werden hauptsächlich einige Espresso und Cappucino tägl. im Privathaushalt anfallen.

Ich frage mich, welche qualitativ besser ist, sowohl im Hinblick auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit als auch in der Extraktion, also welche den leckereren Espresso zu machen in der Lage ist. Die Qualitätsfrage kann ich nicht abschätzen, finde auch kaum Testberichte.

Ist Quick Mill vllt. besser, weil traditionsreicher mit Espressomschinen? Bessere Teile verbaut? Die Lelit hat noch einen Heisswasserauslauf. Bei der Quick Mill ist das Expansionsventil von Aussen leicht verstellbar, was ich gut finde.

Als Mühle strebe ich eine Mahlkönig Vario-W an. Das Equiment sollte damit leckeren Espresso machen können. Dann wäre da noch ich selbst als Faktor, was aber nun halt mal so ist. Üben, üben.