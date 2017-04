Meine Ventil-Definition bezieht sich auf die Funktion durch den in der Brühkopf-Hohlschraube lose platzierten federgelagerten Rundkopf-Stift, der bei Druckabfall durch die Pump-Abschaltung das Leitungssystem verschließt und so eine Rücklauf/Sogwirkung in den Brühkopf und das Rücklauf-Leitungssystem des Durchlauferhitzers verhindert. [...]



Bei sehr alten Thermoblocks dieses Typs (bis etwa Anfang der 1980 Jahre, exakte Baujahre müssten geprüft werden) wurde noch kein Ventilstift verbaut. Bei diesen Modellen konnte es mitunter passieren (je nach (Über)-Füllung und Pressung des Kaffeemehls im Filtersieb), dass eine geringe Menge Rest-Kaffeewasser vom Filtersieb/Kaffeepuck mit in das Rücklauf-Leitungssystem des Durchlauferhitzers gelangte, durch den Rücklaufschlauch in den Frischwassertank lief und so das Frischwasser gering verunreinigen konnte.

