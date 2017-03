Hallo in die Runde,

mein Name ist Ralf und auch ich habe mich zu einer 03000 entschlossen. Seit einiger Zeit will mir kein guter Bezug mehr gelingen.

Ich habe bereits verschiedene Mahlgrade probiert. Entweder sauer oder bitter. Was mich wundert, ich bekomme selten einen Druck über 5 bar. Woran kann das denn liegen?

Ich nehme ca. 18 gr fürs Doppelsieb und drücke ca. 20 kg.

Bin für jeden Tipp dankbar.

Grüße Ralf

