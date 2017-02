QuickMill Apollo 060 EVO - Neue Mühle funktioniert nicht, oder...

Hallo Johannes im KN,

Ich würde an deiner Stelle wie folgt vorgehen.

Zuerst die Mühle entleeren. Dann, wärend sie läuft, so weit zusammendrehen, bis die Mahlscheiben leicht schleifen. Das wäre dein theoretischer Nullpunkt (der praktische liegt noch etwas weiter im feinen Bereich, da sich die Mahlscheiben wegen des Spieles im Mahlwerks durch die Bohnen beim mahlen noch weiter auseinander drücken.

Dieses leichte Schleifen beschädigt dein Mahlwerk nicht, die Mühle hat flache Mahlscheiben, kein Problem.



Nun mußt du schrittweise in sehr kleinen! Schritten den Mahlgrad so weit gröber stellen, bis du den Mahlgrad eingestellt hast mit dem du die richtige Durchlaufzeit beim Espressobezug erhältst.

Ich kann dir leider nicht sagen, wie groß sich die Verstellung des Mahlwerks um einen Teilstrich auf den Mahlgrad auswirkt, da mußt du dich herantasten.

Außerdem ist noch zu beachten, das deine Mühle wie fast jede elektrische Mühle, über einen gewissen Totraum verfügt. Dieser muß nach dem Verstellen des Mahlgrades erst herausgemahlen werden, damit sich die neue Einstellung auch beim Espressobezug auswirkt. Der Totraum ist nicht unerheblich und sollte bei deiner Mühle geschätzt so um die 6 Gramm groß sein (+/- das eine oder andere Gramm).

