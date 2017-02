Quickmill Carola

Hallo

Die Fragestellung ist das Problem.

Die Frage ist klar. Du bestätigst ja meine Grundannahme: 7gr./25 Sek. Deshalb frage ich nochmals: Lässt man einfach 25 Sek. verstreichen (natürlich bei 7gr. Kaffee und optimalem Mahlgrad) oder hat das Manometer bei der Kaffeezubereitung eine Funktion?



Die Frage mag akademisch klingen, aber hat das Manometer tatsächlich eine Funktion bei der Kaffeezubereitung, so wäre das beim Verändern von einzelnen Parametern (Luftfeuchtigkeit, Alter der Bohnen etc.) eine Hilfe, auch eim Ausprobieren neuer Kaffeesorten.



Gruss

Boubou

