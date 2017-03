Quickmill Thermblock porös

[…] Wegen dem schwachen Dampf habe ich heute noch mal an der Elektronik nachgesehen und festgestellt das es da ja tatsächlich wie im Forum beschrieben zwei Potis gibt , nachdem ich das zweite aufgedreht habe läuft die Pumpe jetzt relativ schnell hintereinander (bei unserer anderen Quickmill geht die Pumpe seltener an in der Dampfstellung, die hat aber auch den neuen Thermoblock und eine neue Ulkapumpe) aber Milch lässt sich jetzt schon mal aufschäumen. Etwas seltsam finde ich es, dass der Dampf erst richtig in Schwung kommt wenn ich die Maschine auf Dampftemperatur aufheizen lasse und dann kurz Heißwasser durch die Dampflanze beziehe (aber nur so lange bis das Wasser im Thermoblock ankommt und es wild anfängt zu Dampfen) und dann schnell wieder auf Dampf beziehen umstelle. Von da an Dampft die MAschine weiter und nimmmt auch in der dampfstärke nicht mehr ab sondern eher zu.

Hat da wer eine Idee zu? Ansonsten machen wir das halt jetzt immer so.

