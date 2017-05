Ich hatte da am Anfang auch so meine Probleme. Bei mir kam auch immer heiße Milch und oben drauf Blubberschaum.Mein größter Fehler war das fehlende Rollen:Wie ja schon mehrfach geschrieben (mit der 1-Loch Düse der Silvia):Knapp unter der Milchoberfläche die Dampflanze langsam aus der Milch(bei je nach Gefühl 70-100% Dampfpower) bis ein schlürfendes Geräusch einsetzt - dann für ca. 5-10 Sekunden halten (je nachdem wie schnell der Schaumpegel ansteigt).Dann kommt das(und hier hatte ich immer den größten Fehler drin):Die Dampflanze etwas weiter in die Milch tunken und Dampf weiter aufdrehen (falls möglich) und dabei eine Welle in der Milch erzeugen. Alles andere ignorieren. Einfach rollen, rollen, rollen. Man merkt nicht wirklich eine Veränderung außer das der grobporige Schaum auf der Milch oben sich langsam reduziert und später beim rausschütten der MilchIch hatte beim Rollen immert gedacht: "da tut sich ja nix" => mein größter Fehler.Vllt hilft's jemandem.