Blöd und weit herausstehend sind n och die freundlichsten Adjektive die mir zu dieser "Miss"konstruktion einfallen. Laut Esspressodoc in Kiefersfelden gibt es für die 12er Miss leider kein Duschsieb mehr mit versenkter Schraube.

Jetzt frage ich mich, was an der Gruppe der 2012er Version so anders sein soll, dass das bei den früheren Versionen umrüstbare Duschsieb mit versenkter Schraube nicht mehr passt. Weiß wer mehr?

