Manöverkritik: ich finde den Auftritt und das Konzept (wenige Sorten zu gutem Preis) super.

Potential sehr ich aber noch in der durchgängkeit. Ihr sagt, dass ihr mit drei Sorten habt und diese nur in Großgebinden. Wenn den so wäre, wäre ein Testpaket für Neukunden gut. Dann habe ich bei Amazon geguckt und erstaunlicherweise für Sorten in 1000gr und 250gr gefunden... Und diese per Prime, also Versand über Amazon. Wie stellt ihr hier die frische sicher? Wenn ihr die 250gr bei Amazon anbietet, würde ich diese auch im Shop anbieten. Und dann die Beschreibungen überarbeiten.

Und einen pluspunkt könntet ihr deutlicher hervorheben. Bei euren Kaffees steht immer zuzüglich Versand... Und dann schreibt ihr in der Beschreibung des Versands, dass er kostenlos ist.

Ich würde dies prominent direkt im Shop zeigen..."kostenloser Versand"....

Ich könnte mit aber auch vorstellen, dass ein Mindestbestellwert von vielleicht 30-50€ besser wäre, denn der kostenlose Versand muss auf sie immer werden und verfügt dazu immer nur ein Kilo frischen Kaffee zu ordern.



Ich werde demnächst vielleicht Mal ein paar Probepackungen bestellen...

Viel Erfolg...

