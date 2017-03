Hallo Andy,

der "Widerstand" auf der Unterseite der Platine ist eine Diode und wahrscheinlich bei einer kleinen Schaltungsänderung vor dem Redesign der Platine "eingestrickt" worden.

Eine Fehlersuche sollte von jemandem durchgeführt werden, der sich mit Netzspannung auskennt und damit auch umgehen kann.

Als erstes würde ich die Wicklungen des Trafo´s mit einem Multimeter überprüfen. Sollte eine der Wicklungen defekt sein, beim Auslöten darauf achten, dass die Platine nicht beschädigt wird. Ist der Trafo in Ordnung, sollte man nach Anlegen der Netzspannung am Anschluss 1 und 2 der Platine, am Elektrolytkondensator zwischen IC3 und Gleichtichter eine Spannung von ca. 24V DC messen können. Der Spannungsregler müßte diese Spannung je nach Typ auf 15-18V stabilisieren. Falls Du weitere Hilfe brauchst, kannst Du mir auch eine PM schreiben.

Gruß, Götz

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.