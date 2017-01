Nur mal so als Randgedanke um die verbalen Statements zum persönlichen Geschmacksempfinden vielleicht etwas besser einzuordnen:

Wäre es nicht eventuell von Bedeutung wie 'sensibel' oder wie ausgeprägt die Geschmackspapillen der Bewerter sind? Will sagen ein Raucher empfindet Aromen anders als ein Nichtraucher. Jemand, der scharf oder salzig gewürzte Speisen bevorzugt ebenfalls. Jemand, der sich bewusst auf feine Aroma-Nuancen versteht und auf Raffinade-Zucker gänzlich verzichtet ebenfalls. Biofreaks, die möglichst naturbelassene Lebensmittel bevorzugen… Bewertet ein Cupping-geschulter Homebarista das Caffè-Aroma nicht anders, als ein Durchschnitts-Nutzer… Und last but not least, jemand der auf Koffein sensibler reagiert, als jemand der dies eben nicht tut, wird ebenfalls eine andere Bewertung abgeben.



Welchen schlussfolgernden Erkenntnisgewinn, außer statistisch quantitativen Istwerten, können also verbale Geschmacksäußerungen haben, wenn keine weiteren Hintergrund-Informationen zum Bewerter selbst bekannt sind…?



Gruß, Sebastiano

.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.