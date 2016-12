Hallo zusammen,

1. sind die Seitenteile der Appartamento austauschbar, etwa durch ein Ersatzteil anderer Maschinen? Die Abmessungen sind ja nicht identisch, von daher könnte es schwer werden. Über Geschmack lässt sich ja trefflich streiten, aber ich finde die "Löcher" gerade nicht so gut. Dafür sieht der Rest aus meiner Sicht top aus.



2. es gibt ja nur ein Manometer an der Maschine und ich habe mich in 2 Läden beraten lassen: der Eine hat technisch argumentiert. Für ihn sei bei einer Wartung/Reparatur die Diagnose mit einem Zweiten Manometer einfacher. Der Zweite hat die Augen verdreht und war der Meinung man sollte lieber etwas mehr Geld für eine PID und ein 2. Manometer ausgeben. Die Appartamento wäre Quatsch. Mein Plan ist eigentlich eine "günstige" Maschine und dann die Fausto als gute Mühle dazu. Ohne sie mal live gesehen zu haben hat sie mich im Review von Seattle Coffee Gear überzeugt (Alternative wäre die Mazzer Mini A gewesen). Ich frage mich jetzt, ob ich tatsächlich ein zweites Manometer und PID brauche, wenn ich einfach nur guten Kaffee/Espresso haben will, ohne mich lange mit komplexen Einstellungen zu beschäftigen. Im Forum habe ich dazu eher technische Ideen gefunden, aber keinen, der mal beides hatte. Vielleicht ist ja jemand dabei.

Noch eine letzte Frage: wisst Ihr, ob der Kessel isoliert ist?

Ich freue mich auf einen guten Austausch mit Euch!

Viele Grüße,

Jürgen

