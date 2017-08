Rocket Mozzafiato Evo R // E61 Störung

Ist ja ok wenn du in meinen Beitrag reichlich hinein interpretierst.



Du hast vermutlich überlesen, dass ich mich im ersten Satz auf klare Rechtsgrundlagen bezog was Wandlung oder Tausch anbetrifft.



Du hast vermutlich auch überlesen, dass es bereits zwei Reparaturversuche gab, die nicht zum Erfolg führten.



Ich muss hier nix durch irgendne Brille betrachten. Und praxisfremd sagt man mir auch gewöhnlich nicht nach.



Und natürlich kann der Händler zunächst nichts dafür. Aber er ist nunmal der Vertragspartner des TE und somit in der Pflicht.



Aber ist ja gut, dass jeder ne andere Vorgehensweise an den Tag legt. Schönes Wochenende jedenfalls.

