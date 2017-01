D as Startup verbindet mit der Kaffeemaschine nämlich auch einen virtuellen Marktplatz, der Bauern ein faireres Geschäft versprechen soll. Über den sollen Farmer aus aller Welt ihre ungerösteten Bohnen direkt und ohne Umwege an Endkunden vertreiben können. Der Kunde kauft die Bohnen per Smartphone- und Tablet-App. Bonaverde will damit vor allem jene 17 Schritte in der Wertschöpfungskette durchbrechen, die bisher noch notwendig sind, um die für gewöhnlich nicht frei käuflichen Rohbohnen vom Bauern in die Kaffeemaschinen der Verbraucher zu bringen. Mit einer Verkaufsplattform unter dem Motto „Farmers become faces“ erhalten Verbraucher so mehr Transparenz, die Bauern im Gegenzug mehr Geld, da deutlich weniger Stakeholder zwischen Produzent und Konsument stehen.

