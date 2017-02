Rösten mit Fritteuse

Hallo wertes Forum!Nachdem ich hier im Forum und auf meiner Seite schon von dem Projekt berichtet habe, eine Espressomaschine selbst zu bauen, hat mich nun auch der Röstwahn gepackt. Danke dafürund natürlich auch für die vielen tollen Berichte.Also schnell Bohnen gekauft... Indian Monsooned Malabar, von Fausto.Zuvor habe ich bereits erste Schritte mit einem Popcorn-Maker versucht. Zwei Kilo hat er schon (mehr oder weniger trinkbar) geröstet, aber in 75g-Chargen dauert das für den wöchentlichen Bedarf eine kleine Ewigkeit.. Nun musste also etwas größeres her. Auftritt: Die Heißluftfritteuse.Vorteil: Die Heißluftfritteuse hat 1400W und erzeugt Temperaturen von 230°C mit einer Halogenlampe. Sie arbeitet folglich komplett ohne Fett und bringt eine super Röst-Trommel mit (eigentlich für Pommes gedacht):Die Trommel dreht sich im Röster und verteilt so die Bohnen gleichmäßig (Obwohl es keine Schaufeln gibt, funktioniert das relativ gut). Platzmäßig ist alles etwas übertrieben. In die Trommel passen locker 500g Bohnen; dann ist sie noch nicht einmal halb voll.Das erste Ergebnis: Die Röstung sieht hier ein wenig dunkler aus, als sie wirklich ist.Geröstet wurde (mit kalter Maschine beginnend) für 27 Minuten. Relativ lang, aber das Teil braucht etwas, um auf Temperatur zu kommen. Problematisch war, dass der erste und zweite Crack fast ineinander übergingen - mal sehen, ob das bei den nächsten Röstungen leichter zu unterscheiden sein wird.Von 400g Rohbohnen blieben 325g gerösteten Espressos übrig, also 18,75% Einbrand.Geschmacklich ist der Malabar des ersten Versuchs gelungen: Extrem mild, kein bisschen Sauer, super trinkbar. Ich freue mich schon auf weitere Röstdurchgänge und kann diese Variante für Einsteiger nur empfehlen.Den Kurzbericht sowie die Bilder gibts auch auf jankube.de | Espresso Rösten Grüße!