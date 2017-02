ich steuer den Servo hiermit an : http://www.amazon.de/Maestro-12-Kanal-USB-Servo-Controller-montiert/dp/B007XF6U2W - eine Version mit weniger Kanaelen haette da natuerlich auch gereicht. Laesst sich schoen einfach ueber die Kommandozeile ansteuern - da muss nicht mal was programmiert werden.Die Servos, die ich gekauft habe, machen ca. 180 Grad mit. Fuer den Regler am Gasherd reicht das. Aktuell bastel ich daran, dass ich die Servos aus direkt ueber die Slider in Artisan ansteuern kann und habe erstmal einen Bug bei Artisan aufgemacht ...Mit dem PID und dem Anspruch Kurven vordefinieren zu koennen habe ich mich noch nicht beschaeftigt. Ich wollte erstmal die Servos ueberhaupt vom Rechner steuern koennen, dann ueber Artisan und eine Automatisierung waere dann erst der naechste Schritt.Wenn Du den kompletten Stellbereich ausnutzen willst, wird ein Servo nicht reichen. Mein Gasfeld ist so stark, dass ich den oberen Bereich gar nicht unbedingt brauche.Ich drehe mit einem Servo auch das Poti des Leistungsreglers des Luefters - da haette ich auch gerne ein bisschen mehr als 180 Grad - aber auch dort brauche ich die volle Luefterleistung nicht unbedingt.Das letzte Roesten ging mit 4 Servos schon ganz gut vom PC aus zu steuern, aktuell baue ich noch kleinere Verbesserungen ein (z.B. an der Stromversorgung) - dann mache ich mal wieder ein paar Fotos.