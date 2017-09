Rösterei: Frieda Kaffee in Quern (an der B199 zw. Kappeln und Flensburg)

Hallo zusammen, über die Ostertage haben wir mal wieder die Ostsee genossen... an jedem Ort wird natürlich nach einem guten Kaffee gesucht. Über...