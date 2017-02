Röstprofil Kommentare und Tipps erbeten

Gute Analyse, vielleicht noch zwei mögliche Anmerkungen. Turntemperatur zu Beginn würde ich versuchen zu erhöhen (ca. 80Grad). Um die Säuren besser in den Griff zu bekommen, kannst du auch die Phase von 100-150 Grad etwas verlängern (15-30 Sek). Den Rest würde ich auch so machen wie Du es beschrieben hast - das sollte zum Ziel führen.Als Idee, vielleicht eine Möglichkeit nur eine Veränderung pro Röstung zu machen (turntemperatur oder Entwicklungszeit verlängern oder......) So kannst du beim nächsten verkosten am besten feststellen was welche Änderung beim Rösten gebracht hat. Wünsche Dir viel Spass dabei - ist spannend!