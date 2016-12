Rossi RR45 Umbaupläne gesucht

AW: 80er Mahlkranz für Rossi RR45 und Co. - gibt es den noch?



Ja, ich habe den Kranz auch nicht mehr bekommen. Der Doktor hatte ihn noch auf der Seite, hat die Bestellung abers storniert.



XXL hat ihn nicht und bekommt ihn auch nicht, wie mir der nette Mann am Telefon gesagt hat.



bullonerosso.de hat ihn noch auf der Webseite (aber viel teuerer) und als ich anrief war der, der sich damit auskennt gerade nicht da.



Mit hat es aber gereicht mit der Sucherei. Deshalb hier der Tip zum do-it-yourself:



Kranz rausschrauben.

Akkuschrauber und kleinen Bohrer (0,5 oder 1 mm glaube ich) eingespannt.

Zwischen die Löcher frei hand ein kleines Loch gebohrt.

Dann diese FederNagelarretierung mit der Feile etwas anspitzen, da das Ding sonst zu stumpf und breit für die kleinen Löcher ist.

Alles wieder zusammenschrauben

Fertig ist die RR 45 mit 100er Kranz (ca 20 Minuten Arbeit)



Man muss allerdings sagen, dass der Stift bei den (neuen) Zwischenstufen nicht ganz so gut einrastet, aber es funktioniert 1a bei mir.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.