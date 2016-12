Hi,

Zwar keine Kaufberatung, aber mal die Frage: Ist es tatsächlich notwendig, dass die Dampfboiler so immense Heizleistungen haben? Mein Dampfkessel mit 4,9l hat werksseitig 2kW. Ich habe den schrittweise mal auf ca. 1300W bzw. ca 700W "beschnitten". Im Haushaltsgebrauch kann ich bei 1,3kW keine nennenswerten Unterschiede im Betrieb feststellen, lediglich die Aufheizzeit erhöht sich um knappe 5 Minuten. Selbt mit nur 700W ist im Betrieb nicht viel Unterschied zu merken, die Aufheizzeit ist dann aber doppelt so lange wie die des Brühkessels. Kessel ist aber auch isloiert, sollte ich vllt. hinzufügen.

[...]

