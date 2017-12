"schnitt"-theoretischer ansatz zur zerkleinerung von kaffeebohnen

Die Frage ist ja im Prinzip auch, ob an den beim Mahlwerk sogenannten "Schnittflächen" wirklich geschnitten wird. In der Regel sind die Bohnen zunächst spröde und brechen, umso kleiner die Teilchen werden desto anders können sie sich denke ich möglicherweise auch verhalten.Die Schneide im klassischen Sinn besteht zunächst ja aus der Span- und Freifläche. Ist der Spanwinkel negativ, hat er eine schabende Wirkung. n jWenn alles durch den eingestellten Spalt zwischen den Scheiben muss, könnten ja auch Plättchen durch, je nachdem wie diese dann liegen im Sieb könnte auch das Einfluss auf den Flow haben.Um mal weiterzuspinnen, wenn diese Flächen radial gemessen, also die Strecke die vom Kaffee überwunden werden muss, sehr kurz ist, könnte das eine größere Varianz in der tatsächlichen Form zulassen -> evtl. viele Teile die wie Plättchen nur in einer Dimension die gewünschte Größe haben. Wenn die Strecke mit definiertem Abstand (Mahl-/Schneidfläche), die passiert werden muss länger ist und die darin enthaltenen Rillen dafür sorgen, dass z. B. ein Plättchen sich aufstellt und auch in einer anderen Dimension auf das gewünscht Maß gebracht wird, dann könnte das evtl. für mehr in Richtung unimodal gehen oder eben nicht, weil beim zerkleinern Fines anfallen (wegbrachen).Sehr spekulativ aber mit sicherheit Thread-sprengendIch denke nicht, dass ich dich @schraubohne mit Wissen beeindrucken kann, aber ab und zu kommt einfach durch komische Fragen am Ende doch was brauchbares raus oder verhilft zu einem anderen Blickwinkel.