Siebträger Brühdruckmanometer - wie verwenden?

Hi,



ich hatte mir ein ähnliches Teil bei einem Händler geholt und auf 10,5 justiert (Mangels integriertem Brühdruckmanometer).

Wenn Du einen sauberen Brühkopf, freien Wasserweg, richtigen Mahlgrad und anständig getampert hast, dann funktioniert die Kalkulation anhand der empirischen Werte hier im KN, also 0,5 - 1 bar weniger als wir beide messen würden. Es wurde hier des öfterem verglichen, wie der Druck am Siebträger zum eingebauten Brühdruckmanometer koreliert.

Bei Channeling oder so sieht das natürlich anders aus.



Beste Grüsse

Martin

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.