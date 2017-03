Siebträgergriff aus Holz selbst erstellen?

....



Dabei schwirren mir allerdings eine Fragen durch den Kopf und ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann:



- Welche Hölzer kann ich nehmen (derzeit gefallen mir z.B. Zebrano oder Palisander) und welche nicht?

- Wie behandle ich das Holz nachher?

- Wie langlebig sind Holzgriffe (vor allem im Bezug auf Kaffeefettlöser)

- Gibt es irgendwo Schablonen, an die ich mich halten kann?





Ich dachten an eine recht einfache Form: hinten abgerundet, leicht konkav und vorne formschlüssig an den Siebträger angebracht. Das Gewinde wollte ich mit 2K Kleber einkleben (ohne Hülse).



Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar meiner Fragen beantworten könntet.



Beste Grüße

Andreas

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.