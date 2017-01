maschine kaufen.

Mir sind folgende Charakteristika bei einer Maschine wichtig:

einfach zu bedienen

schnell verfügbar (heiß)

einigermaßen problemlos zu reinigen

außerdem natürlich vorzüglichen Espresso, Americano und Cappuccino

Ich konsumiere vor allem Espresso und Americano (Mo - Fr. rund 2 Tasse/Tag, am Wochenende 3-4 Tassen), meine Freundin vor allem Capuccino (circa 2 Tassen pro Tag).

Mit den Anforderungen bin ich nach aktuellem Stand auf der Suche nach Thermoblock-Maschine mit programmierbare Tassenmenge.

Ich bin dabei bei der Quick Mill Evolutione 70 - 03130 hängen geblieben. Wie sind eure Erfahrungen mit der Maschine? Welche Alternativen könntet ihr mir in dem Preissegment (oder gerne etwas darunter) vorschlagen? Was wären vergleichbare andere Maschinen mit den selben Eigenschaften? Taugt bspw. die Graef ES 95 etwas?



Ich habe schon einige (begeisterte) Berichte zur 3130 gelesen. Vor allem die Frage nach den möglichen Alternativen beschäftigt mich nun doch schon länger und so richtig