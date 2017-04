Edit fällt ein, ich wollte noch was zum Caffè sagen: Einfach nur g***. Ich genieße gerade jede Tasse. Wirklich jede. Egal ob die Mühle 2 Tage oder 2 Stunden gestanden hat. Ob ich Sorte a oder b reinkippe. Ganz egal, sie schmecken immer gut. Und vor allen Dingen konstant gut. Diese Anschaffung war bislang (imho noch vor der Maschine) der Faktor, der am meisten Konstanz in meine Bezüge reingebracht hat. Single Dosing ist grandios. Habe das unterschätzt und bislang wegen dem Aufwand gescheut. Jetzt muss ich feststellen, der Aufwand ist es wert, gerade dann, wenn man nicht am Fließband Espressi rauslässt.

