Slayer - Erfahrungsbericht

Zitat von uwe123: ↑ Der Espresso / Cappuccino ist sehr gut, allerding kann ich keine merklichen Unterschiede zu LA MARZOCCO & Co. feststellen

Hi Uwe, das ist echt dumm gelaufen.Mich würde interessieren welche "Holz-Edelstahl" Version Du meinst, die Maschine gibt es nicht mit VA Applikationen außer der Front.Ich hoffe dass Du wenigstens den nicht gerechtfertigten Aufpreis zurück bekommst.Sind die X vernickelt bzw. verchromt (plated) oder lediglich poliert ?Um das touch Display zu umgehen, gibt es die Sureshottimer von Sean Alcorn, ich hab noch so etwas da, bei Interesse schick mir eine PM, den kannst Du zum Selbstkostenpreis haben.Sehen auch gar nicht schlecht aus.Die BG lässt sich polieren. Die Neigung vom Abtropfblech ist einstellbar. (zumindest ein wenig)Wenn Du vom Kauf zurücktreten kannst, mach es ! Der Preis ist nicht gerechtfertigt und bestellt hast Du es so auch nicht.Das wird dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Deiner Mühle liegen. Mazzer Mini ?