Was ich empfehlen kann ist das Steuergerät Sous Vide Magic von freshmealssolution.com.

Ich habe mir dazu in eine Kunststoffbox das Heizelement von einem 8€ Wasserkocher eingebaut, dazu eine Eheim Aquarienpumpe für ein paar Euro (um Temperaturunterschiede innerhalb des Beckens zu vermeiden). Die Pumpe hält 65 Grad locker aus, bei Gemüse (85 Grad) könnte es eng werden, allerdings ist es bei Gemüse nicht so kritisch daher kann man die Pumpe auch draußen lassen.

Man kann an dem Sous Vide Magic auch einen (möglichst großen) Reiskocher betreiben oder ähnliches.

Mein Selbstbau-Wasserbad (ca 12 Liter) hält die Temperatur auf 0,1 Grad konstant. Ich befülle es mit heißem Wasser aus der Leitung um Zeit und Energie beim Aufheizen zu sparen. Das Steuergerät (PID) kann sich selbst auf ein angeschlossenes Heizgerät kalibrieren.

.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.