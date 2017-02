Stein im gerösteten Kaffee gefunden

Ich hatte in meiner VA Ära auch schon einen Totalschaden durch einen Stein. Die Mühle war durch das plötzliche Stoppen komplett aus den Plastikhalterungen gerissen worden.



Ich hatte damals den Hersteller mit entsprechendem Foto angeschrieben (bekannter Grossröster). Diese haben mir gegen Einsendung des Steines die Reparaturkosten komplett erstattet.



Ich erinnere mich, daß der besagte Stein sehr porös war, aber dennoch fest und farblich sehr nahe an kaffeebrau. Jedenfalls anders als das was hier unter Kiesel verstehen.

In der Stellungnahme wurde beschrieben, daß die Kaffeebohnen dort maschinell Einzel auf Fehler geprüft werden und mittels Lichtschranke und Luftdruck werden Ausreißer ins Jenseits befördert. Der eingeschickte Stein sollte zur Verbesserung des Verfahrens dienen.



Ich hatte nicht den Eindruck, das man mich abwimmeln wollte und war erstaunt über die Kulanz.

Natürlich war der nicht unerhebliche Schaden für einen Konzern keine Riesennummer

