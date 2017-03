Stromspar-Espresso-Maschinen

Das stimmt zwar, allerdings möchten heimische Hersteller und "Brands" vermeiden, dass ihnen Billighersteller den Markt kaputt machen. Da Zölle in Zeiten der Globalisierung nach primitivem Protektionismus riechen, werden andere Mittel benötigt. Eine Öko-Design-Richtlinie sieht dagegen schon sehr viel mehr nach höherem Ziel aus, sperrt aber Massengüter (vorder)asiatischer Hersteller wirksam aus. Für die lohnt es sich oft nicht, den relativ schmalen Anteil ihrer Gesamtproduktion an EU-Vorgaben anzupassen. Ausgenommen von den EU-Richtlinien sind regelmäßig vergleichbare Industriegeräte sowie Geräte für Militär und Bahn. Beispielsweise dürfen in der EU weiterhin normale Glühlampen für "Industrieanwendungen" verkauft werden - unter dem Deckmantel "besonders stoßfest". Weitere markante Beispiele findest Du in der ELV bzw. RoHS Richtlinie.

